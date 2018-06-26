Вашингтон, 26 июня, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение решением Верховного суда, поддержавшего запрет на въезд для граждан пяти мусульманских стран, 26 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Сегодняшнее решение Верховного суда — это огромная победа для американского народа и Конституции. Это постановление также является моментом полного оправдания после нескольких месяцев истерических комментариев средств массовой информации и демократических политиков», — говорится в заявлении американского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июня Верховный суд вынес окончательное решение по запрету въезда в США для граждан Сирии, Йемена, Ирана, Сомали и Ливии, введенное администрацией Трампа и оспариваемое в судах различных инстанций с 2017 года.

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