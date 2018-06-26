Трамп: «Решение Верховного суда — это победа американского народа»
Вашингтон, 26 июня, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение решением Верховного суда, поддержавшего запрет на въезд для граждан пяти мусульманских стран, 26 июня передает агентство Reuters.
«Сегодняшнее решение Верховного суда — это огромная победа для американского народа и Конституции. Это постановление также является моментом полного оправдания после нескольких месяцев истерических комментариев средств массовой информации и демократических политиков», — говорится в заявлении американского президента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июня Верховный суд вынес окончательное решение по запрету въезда в США для граждан Сирии, Йемена, Ирана, Сомали и Ливии, введенное администрацией Трампа и оспариваемое в судах различных инстанций с 2017 года.
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