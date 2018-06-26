Киев, 26 июня, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Процесс украинизации больше всего затронет русских детей, заявила министр образования Украины Лилия Гриневич 26 июня в эфире украинского Пятого канала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Если, согласно планам министерства образования, доля украинского языка в школах для детей из других национальных меньшинств составит 60%, то для русских она будет повышена до 80%.

«Формула 80 на 20. И это не потому, что сегодня Российская Федерация ведет агрессию, потому что так рассказывают, а это по понятным образовательным причинам <…> Фактически, единственное место, где они могут развивать украинский язык — это школа. Потому что, как правило, эти школы у нас сосредоточены в тех регионах, где на улицах все говорят только на русском языке, между собой, дома тоже говорят на русском языке», — рассказала Гриневич.

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