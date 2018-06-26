Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. С обширной статьей в защиту аргентинского футболиста Лионеля Месси выступил его бывший коллега по сборной Пабло Сабалета 26 июня в спортивной колонке ВВС.

(cс) Alipourvaghar Портрет Лионеля Месси (фрагмент)

Называя Месси своим другом, Сабалета говорит о том огромном давлении, которое свалилось на главного игрока аргентинской сборной, от которого люди ждут чрезвычайно многого — «сделать для сборной всё».

«Тяжело, когда люди в твоей стране называют тебя неудачником. Они видят, как он каждый сезон выигрывает награды с «Барселоной», и ждут, что он сделает то же самое в сборной. Лео критикуют, когда он играет плохо, но когда он не играет вообще — как это случилось в 2016-м, когда он кратковременно отстранился от международного футбола, — то его просят вернуться. Как его партнер по команде, я могу сказать без всяких сомнений, что мы всегда были лучшей командой, когда он был с нами. А те, кто говорят, что он не старается за страну так же, как за клуб, неправы. Когда я играл за Аргентину вместе с ним, он всегда был главным игроком и главным человеком», — пишет Сабалета, утверждая, что в сегодняшней игре Месси покажет свою настоящую игру, потому что это может быть его последний шанс.

Напомним, та самая встреча последнего шанса с командой Нигерии состоится сегодня, 26 июня, в 21:00 в Санкт-Петербурге.