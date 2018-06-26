Тбилиси, 26 июня, 2018, 19:43 — ИА Регнум. По итогам первых пяти месяцев 2018 года объем чистой прибыли банков Грузии составил 362,5 млн лари ($146,9 млн), что на 3% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 26 июня издание «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальный банк страны.

Nicolas de Camaret Банк Грузии

В 2017 году за аналогичный период чистая прибыль банков увеличилась на 28,1%. Совокупные доходы банков в январе — марте составили 1,627 млрд лари ($666 млн), что на 10,3% меньше, чем за пять месяцев 2017 года. Расходы сократились на 13,4%, до 1,213 млрд лари ($496 млн).

Отметим, по состоянию на 1 июня 2018 года в Грузии работали 16 банков, в 15 из которых присутствует иностранный капитал. В середине июня Национальный банк Грузии снизил минимальные резервные требования в местной валюте с 7% до 5%.

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