Вашингтон, 26 июня, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Верховный суд США поддержал запрет на въезд в страну из пяти мусульманских стран, введенный президентом Дональдом Трампом, 26 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США. Свобода

Согласно заявлению суда, администрация Трампа «выдвинула достаточное обоснование по вопросам национальной безопасности» для запрета на въезд в США граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

Запрет на въезд был введен Белым домом еще в сентябре 2017 года, однако столкнулся с множеством протестов и апелляций в судах разного уровня. Решение Верховного суда ставит точку в данном вопросе.

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