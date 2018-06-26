Киев, 26 июня, 2018, 19:20 — ИА Регнум. На Украине будет создана система территориальной обороны, дающая возможность иметь под рукой еще одну армию в полмиллиона человек, заявил 26 июня секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, генштаб разработал план, согласно которому в каждой области будут созданы резервные части армии, нацгвардии и пограничников.

Все мыслимые и немыслимые агрессоры столкнутся с мощной структурой, позволяющей «превратить каждый район, каждый город в неприступную крепость».

«В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора», — добавил Турчинов.

При этом он пояснил, что министерство обороны Украины и генеральный штаб готовят законопроект «О территориальной обороне Украины», который скоро поступит в Верховную раду страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент на Украине практически разрушена правоохранительная система, а на руках у населения находится, по разным оценкам, от 400 тыс. до 2,5 млн единиц незаконного огнестрельного оружия.