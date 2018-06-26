Екатеринбург, 26 июня, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Теперь уже бывший полпред президента на Урале Игорь Холманских может вернуться на «Уралвагонзавод». Именно оттуда начальник сборочного цеха резко пошёл на повышение и в мае 2012 года возглавил уральское полпредство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ВПК, Путин, Уралвагонзавод

Слухи о его возможном возвращении на это предприятие активно ходят с конца мая. Скорее всего, полагают некоторые наблюдатели, он возглавит совет директоров.

Впрочем, некоторые ньюсмейкеры полагают, что ему подыщут другую должность. В одном уверены многие наблюдатели: без работы Игорь Рюрикович не останется.

Напомним, Владимир Путин отправил Холманских в отставку. Эта новость застала последнего в Югре, на памятных мероприятиях по случаю 20-летия убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Преемником Холманских назначен экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов.