Душанбе, 26 июня, 2018, 19:30 — ИА Регнум. За последние десять дней, с 16 по 26 июня, стоимость одного литра сжиженного газа в Таджикистане увеличилась на 50% — до 4,7 сомони (32,38 рубля) в Душанбе и 5 сомони (34,44 рубля) — в Хатлонской области. Об этом 26 июня сообщает издание Akhbor.

Krish Dulal Сжиженный газ

Власти республики оправдывают скачок цен повышением стоимости бензина в России и Казахстане. Стоимость топлива в Таджикистане также растет. В настоящее время литр бензина в некоторых городах может достигать 8 сомони (55,1 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, в России стоимость бензина за апрель выросла на 13%, за май — на 18,7%. В некоторых регионах рост превысил 25%. По данным Росстата, повышение цен на топливо связано со снижением объемов добычи нефти, снижением объемов переработки и повышением экспорта.

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