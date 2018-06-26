Москва, 26 июня, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий продажу алкоголя на турбазах в лесах и парках, внесло в Госдуму заксобрание Республики Алтай, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Алкоголь

Арендованная предпринимателями рекреационная лесная территория предназначена для создания туристических, спортивных баз или мест массового отдыха граждан, которая должна использоваться для развития туризма и предусматривать полномасштабную реализацию рекреационного потенциала не только Республики Алтай, но и всех регионов России, отмечают авторы.

«Законные требования использования объектов недвижимости, возведенных на арендуемых лесных участках, отсутствуют в части реализации алкогольной продукции на территории туристических объектов. В этой связи привлекательность рекреационного лесопользования низкая для инвесторов и не может использоваться в полном объеме из-за отсутствия возможности предоставления полноценных туристских услуг», — указали авторы.

Парламентарии в качестве аргумента отмечают, что объекты недвижимости строятся на лесных участках исключительно в разрешенных для рекреационной деятельности местах на основании проекта освоения лесов, который разрабатывается в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 29 февраля 2012 № 69 и утверждается государственной (муниципальной) экспертизой проекта освоения лесов, проводимой органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах полномочий в соответствии со статьями 81−84 Лесного кодекса РФ.

Республика Алтай входит в первую десятку регионов-лидеров по приему туристов в России. Ежегодно регион принимает на своей территории около 20% туристического потока Сибирского федерального округа, приводят данные депутаты.

Согласно информации Министерства туризма и экономического развития Республики Алтай от 26 марта 2018 года, на территории республики осуществляют деятельность 377 туристических объектов и коллективных средств размещения. Большая часть туристических объектов региона относится к малому и среднему бизнесу, которые осуществляют коммерческую деятельность в организации рекреационного лесопользования.

«Во многом успех туристических объектов зависит от способности данного бизнеса создавать креатив и преподносить разнообразные предложения потребителям. На федеральном уровне необходимо обеспечить переход от поддержки рекреационных территорий к обеспечению экономических и правовых условий для развития рекреации», — считают авторы инициативы.