Анкара, 26 июня, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Турецкая районная жандармерия в провинции Анталья не подтверждает смерть российского туриста, не располагая фактами трагических происшествий с российскими туристами за последние несколько дней, заявил журналистам 26 июня представитель жандармерии района Сиде.

Dickelbers Турецкая полиция

«С 23 июня по сегодняшний день никаких происшествий с российскими туристами с летальным исходом у нас не было. Если бы что-то подобное произошло в нашем районе, то мы бы, безусловно, знали об этом», — цитирует агентство РИА Новости слова сотрудника жандармерии Сиде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ распространили информацию о гибели в Турции 19-летнего туриста из России Антона Ярошина.

Отметим, представители Генконсульства РФ в Анталье также не подтвердили это сообщение, но заявили, что проверяют информацию по данному вопросу.