Перу уверенно обыграл Австралию — 2:0
Краснодар, 26 июня, 2018, 18:59 — ИА Регнум. 26 июня на стадионе «Фишт» был разыгран матч 3-го тура группы С в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Австралии и Перу. Противостояние завершилось уверенной победой Перу со счётом 2:0.
На 18-й минуте 27-летний нападающий «Бенфики» Андре Каррильо открыл счёт, замкнув передачу Хосе Герреро — 0:1. В дебюте второго тайма Герреро удвоил преимущество — 0:2.
Статистика матча (Австралия/Перу)
Удары 9/4
Удары в створ 2/3
Владение 54%/46%
Фолы 12/13
Набрав 3 очка, Перу покинул турнир с 3-го места. Австралия с одним очком осталась на последней строчке.
Составы на матч:
Австралия: Райан, Миллигэн, Бехич, Ридсон, Сэйнсбери, Лекки, Крузе, Муй, Единак, Рогич, Юрич.
Перу: Гальесе, Сантамария, Рамос, Трауко, Адвинкула, Тапиа, Куэва, Каррильо, Йотун, Флорес, Герреро.
Главный арбитр матча: Сергей Карасев.
Предупреждения: Единак — 10, Йотун — 45, Арзани — 60, Рогич — 66, Уртадо — 79, Миллигэн — 88.
Голы: Каррильо 18 — 0:1, Герреро 50 — 0:2.