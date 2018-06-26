Краснодар, 26 июня, 2018, 18:59 — ИА Регнум. 26 июня на стадионе «Фишт» был разыгран матч 3-го тура группы С в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Австралии и Перу. Противостояние завершилось уверенной победой Перу со счётом 2:0.

ИА REGNUM Радостные перуанские болельщики

На 18-й минуте 27-летний нападающий «Бенфики» Андре Каррильо открыл счёт, замкнув передачу Хосе Герреро — 0:1. В дебюте второго тайма Герреро удвоил преимущество — 0:2.

Статистика матча (Австралия/Перу)

Удары 9/4

Удары в створ 2/3

Владение 54%/46%

Фолы 12/13

Набрав 3 очка, Перу покинул турнир с 3-го места. Австралия с одним очком осталась на последней строчке.

Составы на матч:

Австралия: Райан, Миллигэн, Бехич, Ридсон, Сэйнсбери, Лекки, Крузе, Муй, Единак, Рогич, Юрич.

Перу: Гальесе, Сантамария, Рамос, Трауко, Адвинкула, Тапиа, Куэва, Каррильо, Йотун, Флорес, Герреро.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев.

Предупреждения: Единак — 10, Йотун — 45, Арзани — 60, Рогич — 66, Уртадо — 79, Миллигэн — 88.

Голы: Каррильо 18 — 0:1, Герреро 50 — 0:2.