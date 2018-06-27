Сеул, 27 июня, 2018, 03:18 — ИА Регнум. Визит южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина в Москву, его встреча с Владимиром Путиным и депутатами Госдумы стали знаковым событием в отношениях России и Южной Кореи, заодно развернув перед Москвой интересные перспективы участия во взаимодействии с обеими Кореями. О том, что составило самую суть выступлений президента Южной Кореи в Москве, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Duma.gov.ru Выступление Мун Чжэ Ина в Государственной думе. 21 июня 2018 года

Спектр контактов южнокорейского лидера в последнее время весьма широк, и это совершенно оправдано на фоне происходящих на Корейском полуострове масштабных перемен. Встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и, конечно, с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, отличались высоким уровнем проявленной Ином самостоятельности. Мало того, у тех, кто слышал его выступление в Госдуме, даже возникло стойкое впечатление, что южнокорейский лидер предпочел бы формат переговоров по формуле «2+1», где против позиции Америки выступали бы две обладающие единым мнением, взаимно дружественные Кореи.

Мало того, если активные контакты с Пхеньяном берет под свою ответственность Пекин, то Сеул мог бы найти понимающего собеседника в лице Москвы. Это косвенное, хотя и крайне заманчивое утверждение Ина могло бы в случае реализации открыть более широкий путь московско-сеульского взаимодействия.

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