Вашингтон, 26 июня, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп угрожает покарать компанию Harley-Davidson за решение вывести производство из Соединенных Штатов, 26 июня передает агентство Reuters.

Harley-Davidson

«Harley-Davidson никогда не должен производиться в другой стране, никогда! Их сотрудники и клиенты уже очень злы на них… Это будет начало конца — они сдались, они ушли! Их аура исчезнет, и они будут облагаться налогом, как никогда!» — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп в серии «твитов» уже обвинил производителя мотоциклов в лицемерии и в «размахивании белым флагом». Harley-Davidson намерена перенести производство из-за ввозных пошлин Трампа на сталь и алюминий и ответных экспортных ограничений ЕС.

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