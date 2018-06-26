Сочи, Краснодарский край, 26 июня, 2018, 18:55 — ИА Регнум. 2:0 — с таким счетом окончилась встреча между сборными Перу и Австралии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч состоялся 26 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.

ИА REGNUM Французские болельщики

Мячи в ворота австралийцев закатили Андре Каррильо на 18-й минуте и ПаолоГерреро на 50-й. Их соперникам забить гол так и не удалось, несмотря на несколько моментов.

По итогам трех туров Перу набирает три очка за счет победы в третьем матче, Австралия — лишь одно.

Таким образов, в плей-офф из группы С выходят Франция и Дания, имеющие, соответственно, шесть и четыре очка. Эти команды сегодня также провели последний матч группового этапа, сыграв вничью — 0:0.