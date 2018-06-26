Дания и Франция голов не забили
Москва, 26 июня, 2018, 18:55 — ИА Регнум. 26 июня на стадионе «Лужники» был разыгран матч 3-го тура группы С в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Дании и Франции. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Fifa.com
Матч Дания — Франция
Статистика матча (Дания/Франция)
Удары 4/10
Удары в створ ¼
Владение 38%/62%
Фолы 10/10
Набрав 7 очков, Франция вышла с первого места. Дания с 5 очками попала в плей-офф со второй строчки.
Составы на матч:
Дания: Шмейхель, Кьер, Далсгор, Йоргенсен, Ларсен, Кристенсен, Делейни, Эриксен, Систо, Брэйтуэйт, Корнелиус.
Франция: Манданда, Кимпембе, Варан, Сидибе, Эрнандес, Гризманн, Лемар, Дембеле, Канте, Жиру, Н’Зонзи.
Главный арбитр матча: Сандро Риччи.
Предупреждения: Йоргенсен — 45.