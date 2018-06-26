Москва, 26 июня, 2018, 18:55 — ИА Регнум. 26 июня на стадионе «Лужники» был разыгран матч 3-го тура группы С в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Дании и Франции. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Fifa.com Матч Дания — Франция

Статистика матча (Дания/Франция)

Удары 4/10

Удары в створ ¼

Владение 38%/62%

Фолы 10/10

Набрав 7 очков, Франция вышла с первого места. Дания с 5 очками попала в плей-офф со второй строчки.

Составы на матч:

Дания: Шмейхель, Кьер, Далсгор, Йоргенсен, Ларсен, Кристенсен, Делейни, Эриксен, Систо, Брэйтуэйт, Корнелиус.

Франция: Манданда, Кимпембе, Варан, Сидибе, Эрнандес, Гризманн, Лемар, Дембеле, Канте, Жиру, Н’Зонзи.

Главный арбитр матча: Сандро Риччи.

Предупреждения: Йоргенсен — 45.