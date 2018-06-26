Анталья, Турция, 26 июня, 2018, 18:49 — ИА Регнум. В турецкой Анталье погиб 19-летний гражданин Российской Федерации. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Смерть

Известно, что молодой человек вместе с семьей отдыхал на курорте в городе Сиде в провинции Анталья. В ночь на 24 июня он отправился на дискотеку.

Утром тело молодого человека было найдено под балконом его номера в отеле.

Генеральное консульство России в Анталье выясняет причины гибели российского гражданина. Российские дипломаты работают в сотрудничестве с турецкими органами правопорядка.