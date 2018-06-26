Вашингтон, 26 июня, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп разгневан из-за решения компании Harley-Davidson перенести часть производства из Соединенных Штатов — Трамп обвинил производителя мотоциклов в лицемерии, 25 июня передает агентство Reuters.

(cс) Sankarshansen Эмблема Harley Davidson

«В начале этого года Harley-Davidson заявила, что перенесет большую часть своих производственных операций из Канзас-Сити в Таиланд. Это было задолго до того, как были объявлены тарифы. Следовательно, они просто использовали тарифы / торговую войну в качестве оправдания», — написал Трамп в Twitter.

Американские байкеры и производитель мотоциклов Harley-Davidson были одними из самых горячих поклонников Трампа в ходе его предвыборной кампании. Однако решение Трампа ввести тарифы на сталь и алюминий и ответные пошлины ЕС на ввоз американских товаров будут стоить компании от $90 до $100 млн в год, что привело к решению о выводе части производства «харлеев» за рубеж.

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