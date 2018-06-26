В Казани кран рухнул на жилой дом из-за ветра
Казань, 26 июня, 2018, 18:46 — ИА Регнум. В Казани на дом по проспекту Камалеева, 34 из-за порыва ветра упал башенный кран. По предварительным данным, повреждена внешняя облицовка здания.
Новый 18-этажный многоквартирный дом заселен частично, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на управление МЧС по Татарии. В настоящее время сотрудники спасательного ведомства проводят поквартирный обход жильцов многоэтажки.
В данный момент уточняется информация о пострадавших жильцах дома.
По информации МЧС, в кабине крана находился мужчина, который самостоятельно выбрался. Крановщик отделался легкими травмами.
Сейчас специалисты пытаются выяснить причины произошедшей аварии.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Кирове в январе 2018 года строительный башенный кран упал на жилой двухэтажный дом. Крановщика зажало в кабине, он получил серьезные травмы и скончался на месте, также пострадал жилец дома.
Инцидент произошел на территории строящегося жилищного комплекса на улице МОПРа.