Астана, 26 июня, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Правительство Казахстана одобрило комплексный план мер по борьбе с онкологическими заболеваниями, на реализацию которого планируется выделить 35,1 млрд тенге ($103,4 млн), сообщает 26 июня агентство «Казинформ» со ссылкой на министра здравоохранения Елжана Биртанова.

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По его словам, в Астане планируется открыть Национальный научный онкологический центр, в Павлодаре — достроить онкологический диспансер с радиологическим корпусом. Кроме этого, планируется расширить объем бесплатной медицинской помощи.

Отметим, по итогам 2017 года в Казахстане было зарегистрировано 35 тыс. больных различными формами рака. Число онкологических больных в республике составляет 171 тыс. человек.