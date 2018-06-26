Сочи, Краснодарский край, 26 июня, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Перуанские болельщики очаровали буквально всех на этом чемпионате мира. Яркостью, искренностью, человечностью. А как они поддерживают своих футболистов! Всем бы у них поучиться!

ИА REGNUM Перуанские болельщики

И вот прямо сейчас на стадионе «Фишт» в Сочи, где, как сообщало ИА REGNUM, сборная Перу обыгрывает Австралию со счётом 2:0, перуанские болельщики благодарят Россию за отличный приём, прощаясь с чемпионатом мира, скандируют: «РОССИЯ! РОССИЯ!»

Браво, Перу! И спасибо!