Москва, 27 июня, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Приближаются выборы мэра Москвы и, поскольку событие знаковое, вновь встает вопрос о «качественном ассортименте альтернативных кандидатов». У кого к настоящему моменту хватило смелости вызваться в оппоненты нынешнему мэру Сергею Собянину и сможет ли кто-нибудь из этих кандидатов решить проблемы столицы, рассказывает специальный корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

Показательной в смысле оценки качества альтернативных кандидатов стала встреча с муниципальными депутатами, на которой присутствовали 10 потенциальных кандидатов. Называть их кандидатами актуальными пока рано: в достаточном количестве еще не собраны подписи граждан.

3 минуты, отведенные каждому кандидату на выступление, позволили им высказать основные тезисы. Так, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев в целом одобрил действия московской мэрии и в случае своей победы пообещал их значительно усилить, одновременно повысив налоговую нагрузку на существующую в городе индустрию. В то же время кандидат от КПРФ Вадим Кумин выразил беспокойство «ненастоящестью» Москвы, а городская администрация, по его мнению, берет на себя слишком мало ответственности. А по поводу реновации Кумин заявил, что КПРФ ее поддерживает, но совсем не в той форме, как ее сейчас намерены проводить.

Чем же запомнились оставшиеся кандидаты и кому удалось проявить себя максимально ярко, читайте в статье: Претенденты на кресло мэра Москвы: кто все эти люди?

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