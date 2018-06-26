Ленинградская область, 26 июня, 2018, 18:34 — ИА Регнум. В Ленинградской области продолжается реализация начатой несколько лет назад программы реновации школ и профтехучилищ. В 2018 году на эти цели будет направлено 455,9 млн рублей, сообщили 26 июня в областном правительстве.

ИА REGNUM День знаний

Напомним, областная пилотная программа реновации школ реализуется в регионе с 2015 года на собственные бюджетные средства. В 2015 году было отремонтировано пять школ в четырех районах на общую сумму 118,7 млн рублей. В 2016 году: 11 школ в 11 районах на 300 млн рублей. В 2017 году прошла реновация в 14 школах на сумму более 600 млн рублей.

В 2018 году работы по реновации ведутся в семи школах в семи районах Ленинградской области. Общий объем финансирования этих работ в 2018 году составляет 333,3 млн рублей. Еще около 123 млн рублей выделено на ремонты профессионально-технических училищ.

В текущем году реновация проводится во Всеволожском агропромышленном техникуме, Кингисеппском колледже технологий и сервиса, Киришском политехническом техникуме, Кировском политехническом техникуме, Тихвинском промышленно-технологическом техникуме.

На базе Всеволжского агропромышленного техникума после реновации появится детский технопарк «Кванториум». В 2019 году реновация пройдет в Беседском сельскохозяйственном техникуме и в учреждении высшего образования Государственный институт экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ) в Гатчине.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе реновации здания школ и профтехучилищ 1960−70-х годов постройки превращаются в современные образовательные центры. В них проводится комплексное обновление энергетических и инженерных систем, ремонт учебных классов, замена старых дверей и окон на новые, замена учебной мебели и оборудования.

В Ленобласти планируют за пять лет провести реновацию всех школ и учреждений профессионального образования, которым требуется обновление.