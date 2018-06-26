Нефтеюганск, Югра, 26 июня, 2018, 18:32 — ИА Регнум. В югорском Нефтеюганске сегодня, 26 июня, вспоминают народного мэра Владимира Петухова, зверски убитого ровно 20 лет назад. Возле памятника-бюста легендарному мэру утром прошёл митинг памяти и возложили цветы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Peoples.ru Владимир Петухов

Участие в церемонии приняли люди из 40 регионов Российской Федерации. Несомненно, главными людьми здесь стали вдова мэра Фарида Исламова, полпред Игорь Холманских и глава Югры Наталья Комарова, председатель Всероссийского совета местного самоуправления Олег Мельниченко, который также возглавляет комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, депутат Госдумы Александр Сидоров, спикер думы Югры Борис Хохряков. Также в митинге приняли участие представители администрации муниципалитета и горожане.

Холманских обратил внимание на то, что имя Петухова «стало символом самоотверженного служения, ответственности и верности принципам». Мэр не побоялся открыто выступить против олигархов, которые возомнили себя всесильными, презирали закон и простых граждан. По словам Холманских, те, кто заказал убийство Петухова, не учли самого главного — того, что не всех и не всё можно купить. Осознание этого факта как раз и позволило народам Российской Федерации преодолеть те времена произвола и бесправия, которыми так были богаты 1990-е годы, воздать виновникам страшных и громких преступлений тех лет по всей строгости закона, по заслугам.

«Он отдал жизнь не напрасно, и его история не должна быть забыта», — отметил Холманских.

На примере мэра он также подчеркнул, что есть люди, готовые служить своему народу и отстаивать справедливость, в том числе и ценой собственной жизни. «Именно к этому нас призывает светлая память о Владимире Аркадьевиче», — сказал Холманских.

Глава Югры Наталья Комарова отметила: поступки Владимира Петухова и всё, что с ним связано, — общая память. Она напомнила, что на территории Нефтеюганска был создан первый в России инновационный детский технопарк «Кванториум», возведены тысячи квадратных метров жилья, уникальные спортивные объекты и многое другое. Это всё — то самое, о чём мечтал Петухов. При жизни мэр Нефтеюганска не успел это сделать. Но жители города воплотили его планы в жизнь.

Олег Мельниченко в свою очередь подчеркнул, что возле памятника Петухову сегодня утром собрались люди из 40 регионов России. Делегации из десятков субъектов страны приехали в Югру, чтобы почтить память человека, который очень много сделал для Нефтеюганска и, самое главное, показал, что своим подвигом. жизнью можно остановить всё то зло, которое паразитировало в городе.

«Человек отдал жизнь во имя жителей своего города. Сейчас люди, совершившие убийство, находятся за границей, сейчас они замышляют в нашей стране оранжевую революцию, сейчас эти люди поучают нас, как нам жить, как нам строить демократию. Память о Владимире Аркадьевиче не позволит, чтобы люди, у которых кровь на руках, пришли снова в наш дом и стали хозяйничать, снова начали убивать наших сограждан. Россию мы им не отдадим. Это будет лучшей памятью Владимиру Петухову, который отдал жизнь за город, за свой регион, за свою страну», — сказал Олег Мельниченко.

Память Петухова почтили минутой молчания. К подножию памятника ему возложили цветы. А после этого в Нефтеюганске началась ежегодная всероссийская конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность». В ней приняли участие делегаты из многих регионов России. Все вместе они обсудили лучшие практики органов территориального общественного самоуправления (ТОС), вопросы осуществления органами ТОС контроля и многое другое. Программа конференции весьма и весьма насыщенная.

Напомним, Петухов стал мэром Нефтеюганска 27 октября 1996 года. Горожане поддержали его на прямых выборах. Их ожидания оказались не напрасны. Глава города проявил принципиальность, в том числе не испугался и пойти против олигархов.

В мае 1998 года Петухов обвинил ЮКОС в том, что тот не платит в местный бюджет налоги, а работники по этой причине не получают зарплату. Речь шла о весьма больших суммах — с 1996 года накопилось 1,2 трлн рублей. Мэр объявил бессрочную голодовку и потребовал возбудить по факту неуплаты налогов уголовное дело, а также отстранить главу инспекции налоговой службы по Нефтеюганску и главу налоговой инспекции по Югре. Также он настаивал на том, чтобы ЮКОС перестал вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления города.

Владимир Петухов ратовал за то, чтобы бизнес подходил к территории, на которой ведёт свою деятельность, социально ответственно. Интересы города для него были приоритетны. Поэтому он не побоялся жадных до денег олигархов и открыто заявил свою позицию, выдвинул требования. 17 июня в газете «Нефтеюганский рабочий» вышло его обращение к президенту России. Тогда на этом посту был Борис Ельцин. Владимир Петухов решительно выразил протест против тех циничных действий и той убийственной политики, которую олигархи «Роспром-ЮКОС» и банка «Менатеп» вели на территории Нефтеюганского района. И начал бессрочную голодовку.

26 июня 1998 года мэр был убит. Это произошло утром в самом центре города. Владимир Петухов шёл на работу.

Под подозрение в организации этого зверского убийства попал Алексей Пичугин — шеф службы безопасности ЮКОСа. Он отбывает пожизненный срок. Также вдова Петухова не исключала причастности к этому преступлению лично на тот момент главы компании Михаила Ходорковского. Убийство произошло в день рождения олигарха. Впрочем, сам он отрицал свою какую-либо причастность. Следствие, судя по всему, тоже не нашло оснований для его привлечения. Более того, из колонии он был освобождён досрочно по указу лично Владимира Путина. И покинул Россию. Таким образом, организатор осуждён. Но кто заказал это убийство — вопрос открытый. Удастся ли найти на него ответ, и кто сможет это сделать?

Первого избранного народом мэра нет уже 20 лет. Но жива память людей. Уже 18 ноября 1996 года в городе было создано общественное движение имени Петухова. Затем был установлен памятник. Имя получила одна из улиц. А уже несколько лет за вклад в развитие территории вручается медаль имени Петухова «Долг. Совесть. Честь». Претендентов на награждение отбирает ВСМС. Первым награждённым стал сам Петухов. Медаль вручили его вдове.