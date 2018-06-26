Бишкек, 26 июня, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Евразийский банк развития предоставит правительству Киргизии кредит в размере $60 млн (3 млрд 777 млн рублей) на четвертую фазу проекта по реконструкции автотрассы «Бишкек — Ош», соединяющей север и юг республики. Об этом сегодня, 26 июня, сообщила пресс-служба парламента.

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Кредит будет получен на 20 лет, из которых первые 8 лет составит льготный период. Процентная ставка по кредиту — 1% годовых.

Эти деньги будут потрачены на строительство участка автомобильной дороги протяженностью в 67 км между селом Маданият и городом Джалал-Абад на юге республики.

Отмечается, что тендер на реконструкцию автотрассы в Киргизии выиграла подрядная организация, зарегистрированная в Азербайджане. Свои услуги она оценила в $51 млн 662 тысячи (3 млрд 252 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным министерства финансов, в настоящее время долг Киргизии по ранее полученным от Евразийского банка развития кредитам составляет около $11,5 млн (723 млн рублей).

Отметим, что внешний долг республики по состоянию на 30 апреля 2018 года превысил $3 870,4 млн (243 млрд 642 млн рублей). Больше всего денег Киргизия должна Экспортно-импортному банку Китая, Международной ассоциации развития, Азиатскому банку развития, Японскому агентству международного сотрудничества и Международному валютному фонду.