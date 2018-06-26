Ташкент, 26 июня, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Начальные классы в школах Узбекистана переполнены из-за острой нехватки учителей, преподающих на русском языке, заявил министр народного образования республики Шерзод Шерматов. Об этом 26 июня сообщает издание «Новости Узбекистана».

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

По мнению министра, в последнее время увеличился спрос на школы с русским языком в начальных классах. Он отметил, что в настоящее время Ташкентский государственный педагогический университет не готовит учителей начальных классов на русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в министерстве народного образования своей должности лишился глава ведомства и почти все его заместители. После назначения Шерматов уволил также начальников всех управлений министерства.