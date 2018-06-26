Калининград, 26 июня, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Ущерб от незаконных рубок дуба в Гвардейском и Полесском районах Калининградской области достиг 200 млн рублей. Такие данные Федеральное агентство лесного хозяйства предоставило экологам-общественникам, которые просили провести проверку как самого факта рубки, так и бездействия должностных лиц.

Greenfront.su Всё, что осталось от дуба под Калининградом

В итоге Рослесхоз подтвердил факт незаконной рубки леса и оценил ущерб, причиненный лесному фонду.

«В кварталах 80, 81 Славянского участкового лесничества Полесского лесничества объем незаконно заготовленной древесины составил 918.49 куб. м, сумма ущерба, причиненного лесному фонду — 136 078 313 руб. В кварталах 27, 16, 17, 57, 49 Гвардейского участкового лесничества объем незаконной рубки составил 445.77 куб. м, сумма ущерба, причиненного лесному фонду — 61 902 483 руб.», — сообщается в письме Рослесхоза в адрес общественной организации «Зеленый фронт».

По словам председателя «Зеленого фронта» Олега Иванова, подобный ущерб можно квалифицировать как особо крупный.

«Если будет доказано, что одна или несколько лесозаготовительных компаний, осуществляющих деятельность в Калининградской области, причастны к этому преступлению, нужно будет ставить вопрос о целесообразности дальнейшего действия договора аренды между такими компаниями и правительством Калининградской области», — прокомментировал общественник.

Кстати, аналогичная ситуация уже возникала при фиксации Общероссийским народным фронтом рубки дубов в природном парке «Виштынецкий» в 2015 году.

Ранее активисты «Зеленого фронта» заявляли о том, что ущерб от незаконной рубки леса только в Полесском районе составил несколько десятков миллионов рублей. На прошлой неделе в ходе выезда в Багратионовский район экологи заявили о многомиллионном ущербе при рубке дубов возле поселка Жуковка.