Буэнос-Айрес, 26 июня, 2018, 19:29 — ИА Регнум. В дополнение ко всем проблемам, которые Аргентина имеет на нынешнем чемпионате мира, и FIFA бросает свой камешек в сторону этой сборной. Как сообщает AMNA, на Аргентину наложен штраф в 105 000 швейцарских франков за множественные проступки, совершенные ее поклонниками на трибуне и ее футболистами в матче против Хорватии.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские болельщики

В частности, аргентинская футбольная федерация наказана за поведение фанатов, которые бросали разные предметы на поле, плюс были слышны высказывания оскорбительные и гомофобские. Кроме того, многие футболисты сразу же после тяжелого поражения от Хорватии не стали проходить специальную зону для общения с прессой, в то время как распоряжения FIFA на эту тему ясны.

Напомним, в поединке с Хорватией сборная Аргентины потерпела тяжелое поражение, которое пусть и не лишило ее шансов на выход из группы, но до крайности осложнило эту задачу, вызвало антитренерский бунт игроков и хаос в Аргентине, отчаянно пытающейся понять, почему вдруг одна из сильнейших команд мира смотрится на поле настолько беспомощно.