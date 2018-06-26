Москва, 26 июня, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Когда люди участвуют в опросах и рассказывают, к каким деятелям прошлого они относятся хорошо, а к каким плохо, то очень часто сначала говорят просто о тех, кого им удалось вспомнить, а уже потом начинают разбираться в том, кто был хуже, а кто лучше. Об этом 26 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил заведующий лабораторией методологии федеративных исследований ИнСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин, согласившийся прокомментировать результаты очередного опроса ВЦИОМ. Данное социологическое исследование внезапно показало, что граждане РФ с наибольшей симпатией относятся к последнему российскому самодержцу Николаю Второму. На второе место респонденты поставили секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, а на третье — Председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина.

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«Можно только предположить, что опрос пришёлся на период, когда в масс-медиа было больше информации о Николае Втором, — сказал Рогозин. — Вот и всё. Подобные замеры не замеряют отношение, а в первую очередь работает память. Люди очень часто в стрессовой ситуации, когда они отвечают на вопросы подобного типа, говорят о том, что они вспомнили — здесь и сейчас — а уже потом начинают разбираться, кто был хуже, а кто лучше. Поэтому с такими вопросами надо обращаться осторожно. Надо и формат знать, и что предшествовало этому опросу, и какие события проходили в масс-медиа, когда проводился этот опрос. Различия могут быть очень большие».

Кроме того, социолог призвал не интерпретировать результаты таких опросов в стиле «граждане любят (или не любят) того или иного исторического деятеля».

«Чтобы такое заключать, нужно задать целую батарею проверочных вопросов и как минимум разделить установки на узнавание, на отношение, на эмоциональный фон, с которым люди отвечают, — сказал Рогозин. — Поэтому ваше удивление вполне оправдано. Я бы тоже засомневался».

Напомним, что опрос, проведённый организацией «Левада-центр» в апреле 2018 года показал, что количество граждан РФ, относящихся к Иосифу Сталину безразлично, выросло за год с 22 до 31%. Кроме того, выросло число респондентов, затрудняющихся ответить на конкретные вопросы о Сталине, причём больше всего таких оказалось среди молодых людей от 18 до 27 лет. В то же время, как пишет сайт «Левада-центра», среди остальных опрошенных по-прежнему доминирует позитивное отношение к Сталину: большинство считает его хорошим руководителем и называет победу в войне его главной заслугой.