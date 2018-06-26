Москва, 26 июня, 2018, 18:00 — ИА Регнум. На «Лужниках» мы можем увидеть первую нулевую ничью на ЧМ-2018. Как сообщало ИА REGNUM, встречаются сборные Франции и Дании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики сборной Франции перед началом матча в Лужниках

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщик сборной Дании

Дарья Антонова ИА REGNUM ADR3780

Перед началом матча я отмечал, что обе сборные для выхода в следующий круг вполне устраивает ничья, а потому команды, не рискуя, могут спокойненько «раскатать» её. Именно этим сборные Франции и Дании и занимаются. Изредка французы будят зрителей опасными полумоментами. Датчане «сушат» игру. Отмечу, что Франция выставила на игру практически второй состав. Например, на скамейке запасных остались Уго Льорис, Самуэль Умтити и Кевин Толиссо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщик сборной Дании

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщик сборной Франции

Как сообщало ИА REGNUM, в другом матче группы С огненное Перу обыгрывает прямолинейных австралийцев. На данный момент из группы С выходят Франция и Дания.

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