Казань, 26 июня, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов провел встречу с руководителем турецкой инвестиционно-строительной компании «Япы энд Япы Иншаат» Зафером Йылдырымом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики. На территории Турции компания реализует проекты в сфере жилищного строительства, офисных зданий, развития городской и дорожной инфраструктуры.

Mil.ru Наведение мостов

Минниханов отметил, что торгово-экономические отношения сторон развиваются динамично — по итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос на 40%.

Турция является одним из крупнейших зарубежных партнеров республики, в рамках сотрудничества в Татарии работают предприятия «Кастамону Энтегре», «Хаят Кимья», «Шишеджам» — «Тракья Гласс Рус», «Джошкуноз», «Тирсан Кардан», «Эфес».

Одним из новейших проектов стало совместное предприятие турецкой компании «Джошкуноз» и Магнитогорского металлургического комбината.

Стороны обсудили пути возможного расширения сотрудничества, а также совместную реализацию проектов в различных направлениях деятельности.

Минниханов поздравил представителей делегации с завершением президентских и парламентских выборов в Турции и напомнил, что президент РФ Владимир Путин также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в выборах. По мнению главы Татарии, хорошие контакты руководителей государств будут способствовать успешной реализации совместных проектов.

ИА REGNUM напоминает, в течение десяти лет товарооборот между Татарией и странами Организации Исламского сотрудничества вырос на 32%. В мае глава Агентства инвестиционного развития региона Талия Минуллина отмечала, что основным партнером региона является Турция, на которую приходится около 90% привлеченных инвестиций.

Вложения турецких инвесторов в экономику республики составили около $2 млрд.