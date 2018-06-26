Калининград, 26 июня, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Ростех» согласилась спонсировать калининградский футбольный клуб «Балтика». Ближайшая цель серьезной финансовой поддержки — выйти в премьер-лигу.

Андрей Выползов ИА REGNUM Стадион «Калининград»

«После длительных переговоров, где лично принимал участие губернатор Антон Алиханов, у калининградского футбола наконец появляется постоянный спонсор в лице «Янтарного комбината» (входящего в структуру «Ростеха». — ИА REGNUM )», — заявил журналистам региональный вице-премьер и по совместительству председатель совета директоров ФК «Балтика» Александр Шендерюк-Жидков, добавив, что благодарит «лично Сергея Викторовича Чемезова за создание таких перспектив для области».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в сезоне 2017−2018 Футбольной национальной лиги «Балтика» заняла пятую строку в общем зачете.

Стоит отметить, что амбициозные цели калининградских властей связаны с эксплуатацией нового стадиона, построенного для ЧМ-2018. Расходы на функционирование стадиона «Калининград» с 2019 по 2021 годы оцениваются в более чем 1 млрд рублей. До 2019 года футбольная арена будет на балансе Министерства спорта РФ, но затем ее передадут в собственность регионов.

Ранее губернатор Алиханов говорил, что «без «Балтики» в РФПЛ бизнес-модель стадиона не работает».