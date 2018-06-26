Санкт-Петербург, 26 июня, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Светофор, регулирующий движение велосипедистов, появился на Морской набережной Васильевского острова Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 26 июня, сообщил городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Krti.gov.spb.ru Велосфетофор

Первый в городе светофорный объект установили у пешеходного перехода в ходе строительства продолжения набережной Макарова к чемпионату мира по футболу.

Как объясняют власти, при помощи велосипедного светофора не прерывается движение по велодорожке, проходящей по Морской набережной и набережной Макарова вдоль Малой Невы.

Новые светофоры для велосипедистов будут спроектированы вместе с новыми веломаршрутами и установлены в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в целом предполагается проложить около 40 км велодорожек. Речь о набережной Фонтанки, улице Типанова, проспекте Славы, набережной Карповки. Также будут спроектированы еще 18 веломаршрутов общей протяженностью в 44 км. Обустроят их в 2019 году. Новые веломаршруты пройдут по Большому проспекту Васильевского острова от 1-й линии до Наличной улицы и от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы.