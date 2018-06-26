Сочи, Краснодарский край, 26 июня, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Жарко, ох как жарко на стадионе «Фишт» в Сочи, где, как сообщало ИА REGNUM, встречаются сборные Перу и Австралии. После первого тайма перуанцы выигрывают 1 — 0. Гол на счету форварда «Бенфики» Андре Каррильо. Такой итог не только оставляет австралийцев без плей-офф, но и перемещает их на последнее место в группе С.

Fifa.com Матч Австралия — Перу

Перед началом встречи я отмечал, что перуанцы после того, как утратили все шансы на выход в плей-офф, могут раскрепоститься и показать свою лучшую игру. Именно так и происходит. Перуанцы раскованы и максимально настроены, а потому ведут в этом матче.

И отдельной строкой надо сказать об их болельщиках. На трибунах сочинского стадиона они устроили красно-белую карнавальную феерию. В Сочи и так жарко, а с такой поддержкой — просто огонь! Сегодня Перу прекрасно и игроками, и болельщиками. Искренне жаль терять эту сборную в плей-офф.

Отмечу, что матч судит российский арбитр Сергей Карасёв. В другом матче группы С датчане и французы играют вничью — 0:0.