Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 июня, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Президент Федерации воздухоплавания Ярославской области Дмитрий Корякин обратился к пилотам воздушных шаров с просьбой скорректировать маршруты и высоту полетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В июне 2018 года жители Переславля столкнулись с нашествием воздушных шаров, пролетающих над городом. На время проведения чемпионата мира по футболу запрещены полеты в Московской области, поэтому многие пилоты устремились в Переславль-Залесский. Шары летают рано утром и вечером.

Переславцы жалуются на шум от горелок летательных аппаратов, на вторжение в частную жизнь — многие шары летят очень низко над домами и участками, и пассажиры аэростатов буквально могут заглянуть в окно. Кроме того, собаки начинают громко лаять при приближении шара — лай будит жителей рано утром. Вот что пишут переславцы в социальных сетях:

«Шары надувают в четыре утра, а собаки уже начинают выть, не знаешь — в собак стрелять или в шары», — жалуется Дмитрий Штатнов в группе «Подслушано в Переславле» в социальной сети Вконтакте.

«…Уж больно низко некоторые летают, и собака реагирует как на опасность. Никакого уважения к людям. Кому-то бизнес, кому-то поднятие нервов», — написала Наталья Ивашкевич.

«Живу на Правой Набережной. Очень близко летают. Такое ощущение, что в зоопарке сидишь, а на тебя смотрят», — пишет Оксана Лукьянченкова.

Президент Федерации воздухоплавания Ярославской области Дмитрий Корякин на своей странице в социальной сети Фейсбук обратился к пилотам воздушных шаров с просьбой скорректировать маршруты и высоту полетов:

«Обращение к пилотам, летающим в Переславле из-за закрытия Московской области для полетов. Не все жители Переславля рады вам. Утром аэростаты летят вразнобой, в течение 1−1,5 часа собаки лают, даже если вы летите на большой высоте. Не всем прикольно, когда аэростат летит в 10 метрах от крыши его дома, некоторые боятся и нервничают. Поэтому убедительная просьба: 1. Утренние полеты проводить в полях к северу и востоку от города. 2. Вечером летите не ниже 100 м. Не злите командиров воинской части и владельцев жилых домов».

Необходимо отметить, что полеты воздушных шаров осуществляются в коммерческих целях, участие в полете на воздушном шаре стоит дорого. Цены за полет одного человека начинаются от 4 тысяч рублей.