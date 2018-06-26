Ярославль, 26 июня, 2018, 17:35 — ИА Регнум. В Ярославле все лето в гостинично-ресторанном комплексе «Алеша Попович Двор» будет проходить международный музыкальный фестиваль «Summer Яр Fest». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

Гостинично-ресторанный комплекс «Алеша Попович»

Там выступят российские и зарубежные исполнители, зарекомендовавшие себя в мировой музыкальной жизни. Фестиваль будет проходить весь летний сезон в ресторане «Пивовар», который входит гостинично-ресторанном комплексе «Алеша Попович Двор». В нем будет представлена музыка разных жанров и направлений.

Открытие фестиваля состоится 12 июля выступлением бразильского певца и гитариста Жоандера Сантоса и группы JAZZIA Олега Анохина.

Также на протяжении всего проекта выступят — финалистка шоу-проекта «Голос» Алла Рид, легенда российского джаза Сергей Манукян и молодой талантливый музыкант из Нижнего Новгорода Адик Буздыханов. Ведутся переговоры с другими артистами, которые будут представлять музыку различных направлений.

Планируется проведение заключительного концерта фестиваля на открытой площадке. Организаторы не исключат, что участники фестиваля потом отправятся в тур по городам «Золотого кольца».