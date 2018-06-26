Ташкент, 26 июня, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Разработчик проекта налоговой реформы в России Сергей Шаталов прибыл в Узбекистан для работы на постоянной основе, сообщает 26 июня издание «Газета.uz» со ссылкой на президента республики Шавкат Мирзиёев.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Рука помощи

Глава государства отметил, что власти не должны торопиться с принятием нового налогового кодекса, а должны учитывать зарубежный опыт. Мирзиёев добавил, что для реализации налоговой реформы потребуется до десяти лет, поэтому власть должна быть дальновидной.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 марта по 5 апреля в Узбекистане был проведен социологический опрос предпринимателей, большинство из которых выразили недовольство действующим налоговым регулированием, работой банков и слабой активностью местных властей.