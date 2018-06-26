Берлин, 26 июня, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Федеральное правительство, федеральные земли, муниципалитеты и социальное страхование несколько сократили свой долг благодаря хорошей экономической ситуации, сообщает 26 июня Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Тренд на снижение

Как сообщает статистическое ведомство — это на 2,0% (€40,1 млрд) меньше чем в предыдущем квартале. С 2017 года долговые обязательства сократились на 0,9% (€18 млрд).

Если говорить только о долге Федерального союза, то он за год снизился на 1% (€1232,4 млрд) Снижение на 4% (€578,4 млрд) зафиксировали федеральные земли. Долг муниципалитетов сократился на 2,5% до (€137,5 млрд) Долг госбюджета также продолжает снижаться. В общей сложности долг составляет чуть меньше двух триллионов евро.