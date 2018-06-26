Владикавказ, 26 июня, 2018, 17:19 — ИА Регнум. В Северной Осетии стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. По итогам сдачи 100 баллов получили семеро выпускников. Это на пять человек больше, чем в 2017 году. Среди отличников учащиеся гимназии №5, школ №38 и №41 города Владикавказа, школ №1 и №3 города Ардона, школы станицы Терская.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В министерстве образования республики рассказали, что результаты сдачи ЕГЭ в текущем году значительно лучше, чем в предыдущие годы. Число не преодолевших минимальный порог снизилось, а высокобалльников, наоборот, стало больше. Выше 80 баллов по русскому получили 656 человек. Из 3829 человек не преодолели минимальный порог 128 школьников республики.

Стоит отметить, что ЕГЭ-кампания в Северной Осетии проводилась в 25 пунктах проведения экзамена. Экзамены сдавали 4817 человек, из них 3718 — выпускники текущего года. По данным минобра, к проведению основного периода ЕГЭ было привлечено 2670 специалистов. Во время экзаменов организована работа ситуационно-информационного центра. Ход экзамена контролировали 46 общественных наблюдателей, федеральные наблюдатели и сотрудники министерства образования и науки республики.

В 2018 году из предметов по выбору лидирует обществознание, его выбрали для сдачи 3169 участников экзамена — 66% от общего числа. Следом за ним идет математика профильного уровня — 3085 (64%). Далее по числу сдающих экзамены расположились следующим образом: история — 2017 (42%), биология — 1466 (30%), химия — 1124 (23%).

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