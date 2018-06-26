Рим, 26 июня, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Правительство Италии в среду, 27 июня, внесет в парламент проект отмены выплаты повышенных пенсий для бывших депутатов, сообщил во вторник, 26 июня, на своей странице в Twitter вице-премьер страны, министр экономического развития Луиджи Ди Майо.

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Повышенные пенсии для бывших депутатов национального парламента (и министров, которые избираются из их числа) вице-премьер назвал «недопустимыми привилегиями», которые «наконец-то» будут отменены.

Следующим шагом станет отмена так называемых «золотых пенсий», то есть наиболее высоких отчислений, добавил Ди Майо. Высвобожденные средства обещают направить на повышение минимальных пенсий.

Оба пункта — и отмена особых пенсий для бывших депутатов, и снижение «золотых пенсий» — были в предвыборной программе «Движения 5 звезд», которое возглавляет вице-премьер.