Москва, 26 июня, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации при проведении пенсионной реформы старается максимально учитывать интересы работающих граждан. Об этом сегодня, 26 июня, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании по развитию экономики и социальной сферы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Былое и думы

По словам Медведева, пенсионная реформа в России назрела в том числе из-за роста продолжительности жизни. Поскольку удлиняется активный период жизни человека, то у людей появляться возможность продолжать свою профессиональную деятельность.

При этом Медведев подчеркнул, что возраст гражданина вообще не должен быть причиной увольнения с работы. Также Медведев привел данные статистики, согласно которым более половины пенсионеров стараются продолжить свою трудовую деятельность.

Кроме того, сейчас соотношение количества пенсионеров и работающих граждан сильно отличается от показателей, которые были 50 лет назад, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих. Сейчас этот показатель составляет 1,8.

В целом глава правительства считает, что длительный переходный период — до 2034 года — позволит гражданам адаптироваться к повышению пенсионного возраста. Медведев не исключает, что для старшего поколения придется организовать программы переподготовки и повышения квалификации. Организовать подобные программы может и бизнес в том числе.