Калининград, 26 июня, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Повторное назначение Николая Цуканова полпредом президента «уже напоминает анекдот». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал член Общественной палаты Калининградской области, президент фонда «Региональная стратегия» Соломон Гинзбург.

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«В политической судьбе Цуканова я бы выделил два момента — объективный и субъективный, — сказал Гинзбург. — Объективный момент заключается в том, что должность полпреда в России не нужна. Это как пятое колесо в телеге российской государственности».

По словам общественника, сегодня губернаторы практически назначаются президентом, а муниципальный фильтр является способом отсева неугодных.

«Поэтому полпредство как институт, наблюдающий и фиксирующий действия глав субъектов Федерации, превратилось в политический рудимент, поглощающий сотни миллионов рублей», — продолжил Гинзбург.

Субъективность при назначении Цуканова на эту «рудиментарную» должность, по мнению калининградского общественника, может быть связана с фигурой премьера России Дмитрия Медведева.

«Я не исключаю, что повторное назначение Цуканова — это благодарность со стороны клана Медведева за процветание в Калининградской области «Мираторга», который расцвел в регионе во времена Цуканова, но при этом никак не помогает Калининградской области с точки зрения наполнения бюджета, и к которому, по весьма проверенной информации, имеет прямое отношение супруга премьер-министра», — сказал Гинзбург.

Оценивая в целом политическую карьеру Николая Цуканова, глава фонда «Региональная стратегия» сказал:

«За два года совершить стремительный кульбит — с губернатора на полпреда, с полпреда на помощника, с помощника на полпреда — эта ситуация уже напоминает анекдот про мастера на все руки. Общаясь с Ройзманом (бывшим главой Екатеринбурга. — ИА REGNUM ), я знаю, как саркастически оценивается на Урале фигура Цуканова».

Напомним, сегодня, 26 июня, президент Владимир Путин подписал указ о назначении новым полпредом президента России в Уральском ФО Николая Цуканова, который с 2010 по 2016 годы возглавлял Калининградскую область.