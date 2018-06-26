Берн, 26 июня, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Значительная часть компаний Евросоюза намерена сократить инвестиции или вовсе уйти с британского рынка после Brexit, 26 июня передает агентство Reuters.

Подкрутили вентиль

Опрос швейцарского банка UBS был проведен в мае среди европейских компаний, большая часть которых имеет бизнес в Великобритании. По данным опроса, 13% компаний намерены вывести все свои мощности из Великобритании, 31% намерены сократить большую часть инвестиций, и только 5% намерены увеличить инвестиции в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня о возможном закрытии производства в Великобритании после выхода страны из ЕС заявил немецкий автоконцерн BMW. 22 июня о предстоящем закрытии производства в Великобритании заявила французская корпорация Airbus.

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