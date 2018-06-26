Калуга, 26 июня, 2018, 19:29 — ИА Регнум. В Калужской области при обсуждении создания будущего инновационного научно-технологического центра генеральный директор компании «Растр-технология» Евгений Кульбацкий предложил изъять слово «Сколково» из названия нового проекта «Атомное Сколково», сообщает «Obninsk.name».

Сколково

"Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Поэтому название необходимо поменять», — считает Евгений Кульбацкий.

Представить проект планируют к осени 2018 года, чтобы до конца года принять окончательное решение о месте расположения атомного центра. Планируется, что он появится в калужском Обнинске.

Отметим, в Генпрокуратуре РФ заявили, что более не имеют претензий к руководству фонда «Сколково» по выявленным ранее нарушениям.

«Руководство некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Российской Федерации» (Сколково) приняло исчерпывающие меры по устранению выявленных прокурорами нарушений. В настоящее время существенных претензий у Генпрокуратуры РФ к руководству фонда нет», — отметили в ведомстве.

По данным фонда «Сколково», совместно с Генпрокуратурой РФ был составлен план мероприятий по устранению недостатков и совершенствованию контроля внутри фонда, который реализуется в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Обнинске 25 июня стартовал традиционный форум «Города и ядерные технологии». В рамках форума обсудят вопросы профильного образования и сохранения климата в условиях использования ядерных технологий, а также проведут расширенное заседание методического совета Музея мировой атомной энергетики с участием экспертов из Москвы, Калуги и Обнинска, представителей регионального правительства, научной общественности, депутатов горсобрания, ветеранов и молодёжи.