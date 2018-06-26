Екатеринбург, 26 июня, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Человек труда, ворвавшийся в политику «на танке», — таким Игорь Холманских запомнился Уралу и России на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Указ о его уходе опубликовала пресс-служба главы государства 26 июня 2018 года. На место уральского «Рюриковича», так называют Игоря Холманских в народе, назначен «варяг» — бывший губернатор Калининградской области, бывший помощник президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов. И это будет уже другая история, отмечают наблюдатели.

Kremlin.ru Игорь Холманских и Владимир Путин

Игорь Холманских родился 29 июня 1969 года в Нижнем Тагиле Свердловской области. В 1994 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности «инженер-механик». Служил в армии. С 1994 года работал на «Уралвагонзаводе», где прошёл путь от рабочего до руководителя.

На 2011−2012 годы пришёлся политический взлёт начальника сборочного цеха из Нижнего Тагила. В декабре 2011 года в разгар волнений на Болотной площади в Москве Игорь Холманских выступил на «прямой линии» с Владимиром Путиным с заявлением, что в случае необходимости может «с мужиками выйти и отстоять свою стабильность». На танках. Выступление появилось, как гласит легенда, не на ровном месте: якобы сильно обиделись рабочие «Уралвагонзавода» на оскорбления от непонятных в провинции столичных блогеров. И это выступление Игоря Холманских нашло позитивный отклик в сердцах обычных граждан России, став в его карьерном взлёте решающим.

Далее Игорь Холманских возглавил комитет в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на «Уралвагонзаводе» и его доверенным лицом. В феврале 2012 года — сопредседателем движения «В защиту человека труда!». И уже в мае 2012 года он был назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе.

На посту полпреда Игорь Холманских запомнился острыми высказываниям в адрес критически настроенных к власти граждан, в том числе и политиков. Он предлагал «пороть оппозицию на кухне», как героя известного романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» Васисуалия Лоханкина. «Отменял» концерт Андрея Макаревича в Екатеринбурге. Правда, факт отмашки выступления музыканта именно Игорем Холманских не был подтверждён. Во время протестов дальнобойщиков против системы «Платон» Игорь Холманских призывал «гнать из своих рядов провокаторов».

В целом Игорь Холманских запомнился уральцам резким карьерным взлётом в политике и негромким контролем приведения региональных законов в соответствии с федеральными.

«Игорь Холманских — человек, чуждый чиновничьей системе. Он очень порядочен и обладает существенными принципами. Это мешало ему быть в гармонии с миром интриг, коварства и хитрости, называемом политикой. Из Холманских мог выйти яркий публичный лидер — руководитель настоящей, действующей партии. Но он отказался от этой ипостаси. Хотя его движение «В защиту человека труда» имело серьезный потенциал, создав сеть региональных представительств в 64 регионах России. Игорь Рюрикович был хорошим полпредом. Но упустил возможность стать серьезным политиком. И Россия от этого только потеряла», — считает политолог Андрей Колядин.

Как сообщают местные СМИ, Игорь Холманских планирует вернуться на «Уралвагонзавод», где будет находиться в прямом подчинении главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.