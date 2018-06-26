Якутск, 26 июня, 2018, 16:57 — ИА Регнум. На Новосибирском архипелаге вновь обнаружены случаи незаконной добычи мамонтовой фауны. О результатах инспекций на арктических островах сообщает сегодня, 26 июня, Минэкологии Республики Саха (Якутия).

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Копатель клада

На острове Малый Ляховский были задержаны четверо граждан, на месте проверки была обнаружена мотопомпа для размывания почвы. Применение подобных технических средств при добыче бивней мамонта и других останков мамонтовой фауны запрещено, поскольку наносит вред окружающей среде и состоянию почвы.

На острове Большой Ляховский задержаны три гражданина с продукцией незаконной охоты, в том числе видов животных, занесенных в Красную книгу Якутии.

По результатам проверок составлено 19 протоколов об административных правонарушениях. Совместно с пограничной комендатурой ведется расследование по факту незаконной охоты на ООПТ с нанесением крупного ущерба животному миру по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса РФ. Правительство Якутии сообщает, что рейдовые обследования северных территорий на предмет незаконной добычи мамонтовой фауны будут продолжены.

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Как сообщало ИА REGNUM, бивни и кости мамонта являются минеральным сырьем, и его добыча регулируется законодательством. В Якутии сосредоточено около 80% мировых запасов бивней мамонта. Их продажа — одна из крупных статей экспорта в регионе, однако объемы продаж с «черного» рынка почти в 120 раз превышают официальные.

В Федеральном законе «О недрах» останки мамонтовой фауны названы «коллекционным палеонтологическим материалом», а значит, добывать их в таких объемах, как полезные ископаемые, нельзя. Вместе с тем «теневая» добыча уже давно носит полноценный промышленный характер.

Правительство Якутии считает, что бивни мамонта должны быть признаны в качестве ископаемого ресурса. Также власти республики намерены создать единого оператора по сбору, переработке и экспорту ценного материала. Предприятие позволит увеличить ежегодный объем лицензированной добычи и создать от 2 до 5 тысяч сезонных рабочих мест в северных районах республики.

Однако законопослушные сборщики мамонтовой фауны боятся лишиться своего дохода из-за возможной монополизации отрасли со стороны крупных игроков федерального уровня.

«В этой отрасли занято очень большое количество людей, которые живут в северных улусах. Все знают, что здесь сложно выжить, и сбор бивней — это то, что сейчас кормит многих северян», — отмечает председатель Якутской ассоциации сборщиков мамонтовой фауны Константин Охлопков, подчёркивая, что речь идёт о легальном бизнесе.