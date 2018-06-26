Москва, 26 июня, 2018, 16:54 — ИА Регнум. На берегах Останкинского пруда 25 июня собрались завсегдатаи местных парков, работники телецентра, прохожие и гости Чемпионата мира. Спокойный ритм жизни водоёма был нарушен световым шоу фонтанов. Все желающие смогли увидеть представление, главными героями которого стали голограммы.

Фото очевидца Шоу фонтанов

Всё началось около 22:00 вечера без предупреждения. Ни привычной для таких мероприятий массовки, ни телекамер, ни высоких гостей, ни охраны не было. Неожиданно темнеющее небо окрасилось в разные цвета. На несколько минут часть пруда превратилась в футбольное поле, баскетбольно-волейбольную площадку, хоккейную коробку, теннисный корт, лыжную трассу и стадион для атлетики.

Голографические спортсмены отдавали пасы из фонтана в фонтан, исполняли эйсы и демонстрировали сложнейшие упражнения. Зрители поддерживали виртуальных спортсменов аплодисментами и одобрительными репликами. Кто-то заметил, что происходящее не сильно уступает шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, которое на днях затмило, пусть и ненадолго, основные события футбольного первенства мира.

Едва ли организаторы шоу в Останкино ставили перед собой цель переплюнуть коллег из северной столицы, однако световая мини-олимпиада под музыку захватила внимание даже детей, которые забыли про игру в салки и вернулись к родителям.

После спортивной части устроители взяли паузу — пруд потемнел, фонтаны отключили. Гости, впрочем, расходиться не спешили. Напротив, их стало больше. В итоге на берегах водоёма собралось около 200 человек. После спортсменов их приветствовали артисты балета. Пируэты и па на воде вызвали новую порцию оваций — больше всех радовались случайно оказавшиеся в Останкино болельщики из Латинской Америки, которые комментировали происходящее на хорошем английском, признаваясь, что ехали в Россию за футболом и никак не ожидали побывать на знаменитом русском балете.

Финишировало шоу народными мотивами. Русский богатырь победил змея, совершавшего набеги из соседнего фонтана. Золотая рыбка передала эстафету Водяному, Лешему и Бабе-Яге. Жар-птица пронеслись над столицей под аккомпанемент балалайки и гуслей и растворились в ночи, оставив золотистое перо. Нам так и не удалось выяснить, кто организовал этот праздник в празднике в дни мундиаля. Впрочем, оно и не так важно.