Нищета угрожает Литве, конфликты – безопасности в Европе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- В ожидании разрешения: Киев пытается отговорить Данию от «СП-2»;
- ОЗХО: Россия готовит ответ на озвученные предложения Лондона;
- Путь к нищете: Литва принимает налоговую реформу;
- Вопросы безопасности: что обсудили дипломаты России и Италии;
- Отставки и назначения: Путин назначил полпредов в пяти федеральных округах.
Слушайте выпуск на сайте: regnum.podster.fm/577