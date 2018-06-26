Рим, 26 июня, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Программа визита в Рим президента Франции Эммануэля Макрона не предполагает встреч с представителями нового итальянского правительства, передает во вторник, 26 июня, информагентство Ansa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Паутина. Евросоюз

Макрон уже успел увидеться с папой Римским Франциском, а также с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином. Также он намерен посетить встречу французского католического общества и принять участие в торжественной церемонии в базилике Сан-Джованни.

В последние недели отношения Франции и Италии резко ухудшились. Решение Италии не принимать корабли с нелегальными мигрантами вызвало волну гневных комментариев из Парижа. При этом сами французы тоже не принимают тех же мигрантов, что дает повод сторонникам нового итальянского правительства называть Макрона «лицемером».