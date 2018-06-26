Владимир, 26 июня, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Во Владимире суд вынес приговор по делу преподавателя Владимирского государственного университета имени Столетовых Елены Базалей. Как 26 июня сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, женщина признана виновной в служебном подлоге и получении взятки. Приговор вынесен заочно — Базалей до сих пор находится в розыске.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

В суде было установлено, что в 2015 году преподавательница и два ее коллеги получили через посредника в общей сложности 400 тыс. рублей за положительную сдачу экзаменов студентами. После этого каждый студент получил возможность выбрать билет, на который будет отвечать. На экзамене билеты было разложены в определенной последовательности.

В деле есть и второй эпизод. Такое же преступление преподаватели совершили в том же 2015 году. Но сумма взятки была меньше — всего 100 тыс. рублей.

При этом сама обвиняемая изначально признала вину частично. Но спустя 9 месяцев расследования она скрылась. Где она находится, неизвестно до сих пор.

«Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на 3 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Волгограде было возбуждено уголовное дело о получении взяток в отношении 13 преподавателей частного вуза. Они объединились в преступную группу, чтобы за деньги помогать студентам сдавать экзамены.