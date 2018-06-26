Тбилиси, 26 июня, 2018, 16:40 — ИА Регнум. В правительстве Грузии в результате предстоящей реорганизации из 14 нынешних министерств и ведомств останутся 10 министерств и 1 аппарат госминистра, сообщил на брифинге 26 июня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Gilad Rom Тбилиси. Здание правительства Грузии

По его словам, согласно концепции «малого правительства», будет создана максимально гибкая и оперативная в принятии решений правительственная структура.

Изменения коснутся целого ряда министерств. В частности, министерство культуры и спорта присоединится к министерству образования и науки. По мнению премьера, это будет способствовать «лучшей заботе о человеке и созданию человеческого капитала, а объединение таких отраслей, как спорт, образование и культура, под одной крышей, обеспечит высокую координацию для достижения поставленной цели».

Министерство исполнения наказаний и пробации присоединится к министерству юстиции. Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения будет ликвидировано, а его функции перераспределят между собой министерства регионального развития и инфраструктуры (расселение беженцев), МВД (компонент миграции) и министерство труда, здравоохранения и социальной защиты (социальный компонент).

Агентство по вопросам религии вольется в аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.

Компонент пространственного устройства перейдет от министерства экономики министерству регионального развития и инфраструктуры.

Мамука Бахтадзе подчеркнул, что вслед за структурной реорганизацией правительства будут сокращены и правительственные расходы, которые будут поэтапно доведены на 3,9% ВВП.

«Сэкономленные за счет сокращения бюрократических расходов средства будут направлены на различные инициативы, то есть, на нужды нашего общества», — заявил премьер-министр, но не уточнил, какие нужды населения будут удовлетворяться за счет высвобождаемых бюджетных сумм.

По информации премьера, законодательная инициатива, касающаяся реорганизации правительства, сегодня же будет представлена на рассмотрение парламента.

С инициативой создания малого правительства Мамука Бахтадзе выступил сразу же после своего выдвижения на пост премьера. Ее поддержало парламентское большинство. Нынешний состав правительства Грузии парламент утвердил сроком на три недели, чтобы в течение этого периода рассмотреть и принять изменения в законодательство, касающееся структуры и порядка деятельности правительства, а затем заново утвердить уже обновленный состав кабинета министров.